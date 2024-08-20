المقاومة الاسلامية تستهدف ثكنات العدو رداً على الإعتداءات

تواصل المقاومة الاسلامية عملياتها دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على إعتداءات العدو على القرى اللبنانية والمدنيين.

حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أنها ورداً على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 20-8-‌‏2024 بصليات مكثفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ‏ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن.‏

واستهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من صباح يوم الثلاثاء ثكنة برانيت بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

المصدر: الاعلام الحربي