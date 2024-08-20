تجدد الاشتباكات العنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لمدينة طوباس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 05:40

تجدد الاشتباكات العنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لمدينة طوباس بالضفة المحتلة

منذ 56 mins 20 August، 2024
أخبار موقع المنار
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