مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 18:20

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة

منذ 5 mins 19 August، 2024
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