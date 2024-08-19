بالفيديو | مسيرات المقاومة تستهدف موقع المالكية وصواريخها تقصف “أييليت هَشاحِر”

عرض الاعلام الحربي للمقاومة الإسلامية، مشاهد من عملية استهداف موقع المالكية التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بمحلّقات انقضاضيّة.

كما عرض الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة أييليت هَشاحِر شمال فلسطين المحتلة.

واليوم، ردت المقاومة الإسلامية على ‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شبعا، وقصفت مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

ورداً على ‌‏‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدة الضهيرة بالأمس، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل العلام وانتشار الجنود في محيطه بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة.‏

واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:15) من صباح اليوم الأحد، موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وعند الساعة (15:10) استهدفت ‏المقاومة ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية ‏وأصابوها إصابة مباشرة، ودمرت عند الساعة (15:30) التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة.

كما قصفت المقاومة عند الساعة (15:45) موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وعند الساعة (18:15)، استهدف مجاهدو المقاومة موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، بالتزمن مع استهداف موقع رويسة القرن.

وعند الساعة (18:50) استهدفت المقاومة الاسلامية التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

وردت المقاومة على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا ‏الشعب، واستهدفت مبانٍ يستخدمها جنود العدو ‏في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

المصدر: الاعلام الحربي