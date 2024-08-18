بالفيديو | مقاوم فلسطيني يُهاجم جنديًا “إسرائيليًا” بـ”شاكوش” ويستولي على سلاحه شرق قلقيلية

أُصيب جندي “إسرائيلي”، مساء اليوم الأحد، بجروح حرجة في عملية نفذها شاب فلسطيني بواسطة مطرقة “شاكوش” قرب مستوطنة” كدوميم” شرق قلقيلية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن شابًا فلسطينيًا هاجم جنديًا “إسرائيليًا” وضربه بمطرقة “شاكوش” وسيطر على سلاحه، ثم استولى على مركبة مستوطن، وانسحب من المكان قرب قرية جيت شرق قلقيلية.

وأعلنت مستشفى بيلنسون، أن المصاب بعملية الشاكوش وصل للمستشفى بحالة ميؤوس منها، والأطباء يصارعون من أجل حياته الآن.

وأفادت وسائل الإعلام العبري بأن قوات الاحتلال تنفذ أعمال بحث عن شاب فلسطيني هاجم مستوطناً وضربه بمطرقة “شاكوش” وسيطر على سلاحه، وانسحب من المكان شرق قلقيلية.

وطلب الاحتلال من المستوطنين في مستوطنة “كدوميم” التزام المنازل، بعد سيطرة مقاوم على سلاح حارس أمن المستوطنة ومهاجمته بـ”شاكوش” والانسحاب من المكان.

واقتحمت قوات الاحتلال قريتي كفر لاقف وحجة شرق قلقيلية، ونصبت حواجز مكثفة على الطرق بين نابلس وقلقيلية وطولكرم، بعد عملية مستوطنة “كدوميم”. واستعان الاحتلال بطائرة مروحية في إطار عمليات عملية البحث عن منفذ عملية “كدوميم” شرق قلقيلية.

لجان المقاومة في فلسطين تبارك العملية

وباركت لجان المقاومة في فلسطين العملية البطولية في مغتصبة كدوميم شرق قلقيلية، واكدت أنها الرد الأمثل والأصوب على جرائم الابادة في قطاع غزة وجرائم الإغتيال للمقاومين الأبطال في الضفة المحتلة.

وقالت لجان المقاومة في بيان إن “عملية مغتصبة كدوميم تأكيد أن المقاومة في الضفة في تصاعد مستمر وانها باتت كابوسا يطارد العدو ومستوطنيه أينما وجد وان كل مقاوم سيخلفه الف مقاوم ، وإشارة واضحة على الفشل المتراكم للمنظومة الصهيونية الهشة والضعيفة في مواجهة أحرار الشعب الفلسطيني”.

ودعت لجان المقاومة أبطال شعبنا ومقاوميه الأحرار الى المزيد من الضربات والعمليات وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها وعلى إمتداد كل أرض فلسطين لانها الوسيلة الوحيدة لإسناد شعبنا في مواجهة حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها منذ أكثر من 11 شهرا وسط صمت وتواطؤ دولي واضح .

المصدر: مواقع