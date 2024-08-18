إعادة تشغيل معمل الزهراني ستبدأ منتصف الليل والتغذية ستطال المرافق الحيوية فقط

أعلن وزير الطاقة وليد فياض في حديث تلفزيوني أنّه، قبيل منتصف الليل، سيعاد تشغيل معمل الزهراني، بقدرة متدنية قد تصل إلى ١٥٠ ميغاوات، بعدما تم تزويده بنحو ٢٠٠٠ طن من المازوت من منشآت الزهراني كمرحلة أولى على أن يتم تزويده بـ٢٠٠٠ طن أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

ولفت فياض إلى أنّ “هذا التدبير يسمح بثبات الشبكة وبتزويد مرافق حيوية بالكهرباء وفي مقدمها المطار لمدة أسبوع على أمل أن يتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قرارًا يتعلق بتأمين كميات إضافية من الغاز أويل”.

ومن جانبه، كشف مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين في بيان، أن “الضخ بدأ الثالثة فجرا، بتسليم ٥ مليون ليتر، من المنشآت إلى معمل كهرباء الزهراني على سبيل الإعارة، عبر خط الجر الذي يربطهما وبعد إتمام كافة الملفات اداريا وفنيا وقانونيا، متوقعا بعد اجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان اليوم، صدور قرار وبيان عن موعد إعادة تشغيل المعمل، الذي لن يطال بالتغذية مبدئيا الا المرافق الحيوية، والقرار اتخذ بعد مجموعة اتصالات امتدت حتى الفجر”.

وقال وزير النقل والاشغال علي حمية إن “المطار مضوي وشغّال من خلال مولداته الخاصة”. وأوضح في تغريدة على موقع “اكس” أن “معالي وزير الطاقه ومؤسسة كهرباء لبنان وعدوا بأن الليلة ستعود التغذيه إليه بالتيار الكهربائي من قبل الموسسة، وخصوصا أن تغذيته عن طريق المولدات هي استثناء لا يمكن البقاء عليها، كونها ليست قاعدة يمكن الاستمرار بها”.

وأضاف “وللعلم شركة الخطوط الجوية الفرنسية استأنفت رحلاتها إليه ، ولح يضل هالمرفق ينبض بالحياة دوماً”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام