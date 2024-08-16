فلسطين | اعتداءات دموية للمستوطنين على قلقيلية: شهيد وإحراق منازل وسيارات.. الجهاد والمجاهدين تنددان

دانت حركات المقاومة في فلسطين هجوم المستوطنين على قرية جيت شرقي مدينة قلقيلية والتي ادت الى استشهاد شاب واصابة آخرين برصاص مستوطنين خلال مهاجمتهم للبلدة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، “إن هجوم ما يربو على مئة من عصابات المستوطنين على قرية جيب، شرق قلقيلية، مساء الخميس، والإقدام على إحراق عدد من المنازل والمركبات في القرية، وإطلاق الرصاص على أهالي القرية ما أدى إلى استشهاد الشاب رشيد عبد القادر سدة (23 عاما)، وإصابة ما يزيد على عشرة آخرين، هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة.”

واضافت في بيان: إن قيام جيش الاحتلال بمحاصرة القرية أثناء الهجوم يذكر بالمجازر التي كانت تنفذها عصابات شتيرن والأرغون والهاغانا وغيرها في العام 1948، بهدف تهجير شعبنا من أرضه. وإن مشاركة جيش الاحتلال في تأمين الحماية لهذه الجرائم يثبت أن ما يجري تنفيذه هو خطة حكومية برعاية مجرم الحرب بنيامين نتنياهو.

وختمت بالقول: إننا إذ ندعو بالرحمة للشهيد، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والسلامة لشعبنا، فإننا نهيب باستمرار أهلنا في كل قرية ومدينة في الضفة في التصدي لعصابات المستوطنين وجرائمهم لحماية أرضنا وابنائنا.

بدورها، نعت حركة المجاهدين الفلسطينية “شهيد قلقيلة الذي سقط جراء الهجوم الصهيوني الارهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين المجرمين في بلدة جيت شرق قلقيلية”.

وقالت في بيان ان “عدوان عصابات المستوطنين المجرمين على قرية جيت الإجرامي هو امتداد لحرب الابادة الجماعية التي تقودها حكومة الكيان الفاشية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة”.

وتابعت: هذا العدوان الهمجي والمدعوم من المجرمين بن غافير ونتنياهو حيث اقدم المستوطنين على محاصرة القرية وحرق الممتلكات واطلاق الرصاص على المواطنين العزل هو تطور خطير في مسار العدوان الصهيوني على شعبنا ويجب أن يتبعه تطور نوعي في المواجهة والتصدي.

ودعت “جماهير شعبنا في مدن وقرى الضفة لهبة واسعة وانتفاضة شاملة للتصدي بقوة لجرائم الصهاينة وافشال مخططاتهم الاجرامية الهادفة لاستئصال الوجود الفلسطيني وتهجير أهلنا”.

وختمت في بيانها: ندعو كل من يستطيع حمل السلاح من شعبنا لصب نار رصاصهم تجاه المعتدين المجرمين من المستوطنين وجنود العدو وتدفيعهم ثمن جرائمهم البشعة.

المصدر: وكالات