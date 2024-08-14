الامام الخامنئي: هدف العدو من الحرب النفسية هو خلق الخوف… ولكن يده خاوية

أكّد الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، أنّ هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف والتراجع.

وفي كلمة له خلال لقائه أعضاء المؤتمر الوطني لشهداء محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، لفت السيد الخامنئي إلى أنّه “ومنذ انتصار الثورة الإسلاميّة سعى الأعداء إلى الإيحاء للشعب الإيراني وتلقينه عبر طرق وأساليب متعددة أنه عليه أن يخشى أمريكا وبريطانيا والصهاينة”.

وأضاف السيد الخامنئي أنّ “الشعب الإيراني وصل إلى قناعة بأنه قادر على القيام بأعمال عظيمة، ويد الأعداء خاوية وليست كما يروج لها”.

وأشار إلى أنّه “ووفقًا للقرآن الكريم فإن التراجع سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الإعلامي أو الاقتصادي يستوجب غضب الله”.

وأوضح أنّ “أحد الأسس الرئيسية التي ترتكز عليها الحرب النفسية ضد الشعب الإيراني هي تضخيم وتهويل قدرات الأعداء، لكن قبضة الأعداء ليست قوية كما يجري الترويج لها وعلينا الاعتماد على أنفسنا”.

المصدر: وكالات