المركز الوطني السوري للزلازل: هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 01:16
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الرئيس بوتين حول الاعتداء الأوكراني على مقاطعة كورسك: نظام كييف ينفذ إرادة أسياده بالغرب الذي يقاتل روسيا بأيد أوكرانية
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وزارة الصحة في غزة: العدو ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 142 شهيدًا و150 جريحًا خلال 24 ساعة
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مراسل المنار: اطلاق نار تجاه حاجز "عورتا" بنابلس واستنفار كبير لقوات الاحتلال وهروع فرق الاسعاف الصهيونية للمكان
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وسائل إعلام صهيونية: سيتم نقل أنشطة مطار بن غوريون إلى المطار الجديد بالقرب من إيلات في حال وقوع هجوم طويل على "إسرائيل"
ممثل المرجعية الدينية بالعراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي يستقبل وفود مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثالث في كربلاء المقدسة
وزير الخارجية الإيراني بالوكالة في اتصال مع نظيره الصيني: نؤكد حقنا بالرد المناسب والرادع والضامن لاستقرار وأمن المنطقة
المركز الوطني السوري للزلازل: هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلاً
منذ 29 mins
13 August، 2024
عاجل
الاردن
زلزال
سوريا
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