الأونروا: تهجير أكثر من 75 ألف شخص بجنوب غزة خلال الأيام الماضية والاحتلال يصدر أوامر لإجبار المزيد على الفرار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 11 2024 - 13:58

الأونروا: تهجير أكثر من 75 ألف شخص بجنوب غزة خلال الأيام الماضية والاحتلال يصدر أوامر لإجبار المزيد على الفرار

منذ 2 ساعة 11 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة