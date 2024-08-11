وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس يحرض على تدمير مخيم جنين كما في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 11 2024 - 09:50

وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس يحرض على تدمير مخيم جنين كما في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

منذ 35 mins 11 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة