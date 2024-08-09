1700امرأة تترشح لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي

أعلنت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة “انسية خزعلي” بأن 1700 امرأة قد سجلن اسماءهن في طلبات الترشيح لانتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي.

وعلى هامش اجتماع الحكومة، قالت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والاسرة “انسية خزعلي” : تم تسجيل 1700 امرأة لانتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي، مضيفة انه ووفقا لمجلس صيانة الدستور، فقد تم ترشيح نساء للمشاركة في هذه الفترة من الانتخابات البرلمانية تعادل ما تم ترشيحه في البرلمانات الستة الأخيرة.

وطالبت خزعلي المقترعين إناثا و ذكورا التصويت أكثر للمرشحات ، لأن هذا التوجه سيمكن المرأة و يكسبها المزيد من القوة وسيساعد في اصدار قوانين تعزز حقوق ومكانة المرأة والاسرة.

المصدر: وكالة ارنا