“أمبري” للأمن البحري: سفينة “تجارية” تعرضت لهجوم بمسيرة على بعد نحو 58 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من الحديدة في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 06:28

“أمبري” للأمن البحري: سفينة “تجارية” تعرضت لهجوم بمسيرة على بعد نحو 58 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من الحديدة في اليمن

منذ 34 mins 9 August، 2024
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