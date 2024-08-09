“أمبري” للأمن البحري: سفينة “تجارية” تعرضت لهجوم بمسيرة على بعد نحو 58 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من الحديدة في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 06:28
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“أمبري” للأمن البحري: سفينة “تجارية” تعرضت لهجوم بمسيرة على بعد نحو 58 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من الحديدة في اليمن
منذ 34 mins
9 August، 2024
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