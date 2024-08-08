الشهيد المجاهد حسن فارس جشّي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 12:10

الشهيد المجاهد حسن فارس جشّي

منذ 42 mins 8 August، 2024
حسن فارس جشّي
شهداء على طريق القدس

حسن فارس جشّي 1

المصدر: موقع المنار

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