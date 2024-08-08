فعاليات واحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في هرات غرب أفغانستان وتنديدا باغتيال هنية

تجمع عدد كبير من المواطنين الأفغان في مسجد الجامع في ولاية هرات غرب أفغانستان تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتأبيناً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتاله العدو الاسرائيلي الأسبوع الماضي في طهران.

ورفع المشاركون خلال الحفل التأبيني اعلام فلسطين ونددوا باستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فيما خرجت تظاهرات جابت شوارع هرات مؤيدة للفلسطينيين ومباركة لعمليات المقاومة.

كما بارك الافغانيون انتخاب يحيى السنوار، خلفا لهنية، لقيادة حركة حماس، منددين بالدعوات الاسرائيلية الى اغتياله منذ اليوم الاول لتعيينه.

ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 307، إذ تقصف طائراته محيط المستشفيات والمباني والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها.

المصدر: مواقع