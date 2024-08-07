اعلام العدو: 16 شركة طيران ألغت رحلاتها الجوية إلى “إسرائيل” بسبب الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 17:56

اعلام العدو: 16 شركة طيران ألغت رحلاتها الجوية إلى “إسرائيل” بسبب الوضع الأمني

منذ 30 mins 7 August، 2024
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