قوات الاحتلال تعتقل (35) مواطنًا على الأقل من الضّفة خلال الساعات الماضية من بينهم سيدة وفتاة بالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 1 2024 - 12:00

قوات الاحتلال تعتقل (35) مواطنًا على الأقل من الضّفة خلال الساعات الماضية من بينهم سيدة وفتاة بالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين

منذ 14 mins 1 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة