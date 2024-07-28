في وقت أعلنت فيه صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية، أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع وصل إلى العاصمة الايطالية روما للمشاركة في المباحثات المرتقبة بشأن صفقة تبادل للأسرى، والذي سيشارك فيه المخابرات الأميركية والإسرائيلية والمصرية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، تتواصل حرب الإبادة الجماعية بحق أهل قطاع غزة لليوم الـ 296، والتي كانت آخر فصولها المجزرة المروعة في مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط القطاع، أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 شخصاً وإصابة العشرات.

هذا وتستمر التصريحات الصادرة عن الأوساط العسكرية لدى كيان العدو، والتي تعكس فشل الأخير في تحقيق أي انجاز يُذكر عقب 10 أشهر على بدء الحرب، واستمرار المقاومة في استنزاف قواته، إذ نقلت “القناة الـ12 الإسرائيلية” عن ضابط لدى جيش الاحتلال قوله إن “تفكيك حماس وتدمير الأنفاق سيتطلب قتالا مستمرا وطويل الأمد”.

أما في ما يتعلق بالشارع الاسرائيلي، تتواصل التظاهرات المطالبة بصفقة تبادل فورية، والتي كان آخر ليل السبت الأحد، حيث خرج عشرات آلاف في تل أبيب مطالبين بصفقة تبادل وانتخابات وإسقاط حكومة نتنياهو.

العدوان

أما في غزة، فقد أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و241 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة أن “عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 39.324 شهيدا و90.830 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وتواصل قوات الاحتلال التوغل في خانيونس منذ 22 تموز/يوليو الجاري، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بإخلاء عدد من الجنود المصابين جراء اشتباكات شرق خان يونس. وأكد شهود عيان تصاعد الدخان بين بني سهيلا وطريق عبسان الجديدة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ناجم على ما يبدو عن استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي من المقاومة حيث شهدت المنطقة هبوط طائرة مروحية لإجلاء مصابين.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأصيب 3 مواطنين جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول 5 شهداء إلى مشرحة مستشفى ناصر الطبي بخانيونس هم : عبد الله خالد طافش، وعاهد حمودة النجار، ويوسف رشاد ابو جزر، وعبد الكريم محمد ابوقة، ومحمد جمعة ابو عواد جراء قصف إسرائيلي متفرق.

واستشهد الطفل عبد الكريم محمد أبو دقة صباح اليوم متأثرًا بإصابته في قصف لمنزل عائلته قبل أيام في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه منازل المواطنين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس. ودمر طيران الاحتلال صباح اليوم مسجد أم حبيبة في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

وتمكن مواطنون من انتشال عدد من الشهداء من بلدة بني سهيلا شارع ابو حامد شرق خانيونس. وقصفت مدفعية الاحتلال شرق خانيونس وشمال رفح.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على محيط قيزان النجار جنوب خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال الليلة الماضية بناية لعائلة دغمش نهاية شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة دون إصابات.

المصدر: مواقع إخبارية