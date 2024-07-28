الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعد تسلمه مرسوم التنصيب من سماحة الإمام السيد علي الخامنئي: أنا اليوم مسؤول أمام كل الشعب الإيراني عن تنفيذ قوانين البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 10:56

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعد تسلمه مرسوم التنصيب من سماحة الإمام السيد علي الخامنئي: أنا اليوم مسؤول أمام كل الشعب الإيراني عن تنفيذ قوانين البلاد

منذ 39 mins 28 July، 2024
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