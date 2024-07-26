ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة السادس والعشرين من يوليو/ تموز، لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية، وسط ترقب بيانات تضخم في أميركا في وقت لاحق اليوم.

وينصب تركيز الأسواق اليوم الجمعة على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في أميركا لشهر يونيو حزيران، وهي مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي. ويعقد المركزي الأميركي اجتماع سياسته النقدية الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بتثبيت معدل الفائدة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، إلا أن ضغوط التضخم تباطأت مما يبقي على توقعات خفض الفائدة في سبتمبر أيلول.

وقالت مؤسسة شركة إس.إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي سوجاندا ساشديفا: يشهد المعدن النفيس حالياً فترة التقاط أنفاس قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع في الربع الأخير من هذا العام.

وفيما يتعلق بالتداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% إلى 2368.9 دولار للأونصة. لكن المعدن النفيس انخفض بنحو 1% منذ بداية الأسبوع الجاري.

المصدر: رويترز