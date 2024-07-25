تراجعت أسعار الذهب بصورة كبيرة خلال تعاملات اليوم الخميس الخامس والعشرين من يوليو/ تموز، وسط عملية جني أرباح في ترقب بيانات اقتصادية في أميركا قد توفر المزيد من الأدلة بشأن موعد ومقدار عملية التيسير النقدي.

من جانبه، قال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا كلفن وونج، عندما تنظر من منظور أساسيات السوق فإنه لا توجد عوامل تضغط على الذهب. لذا يبدو أننا نشهد بعض جني الأرباح. ومن منظور فني قد تنخفض الأسعار أكثر.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.8% أو بحوالي 42.8 دولار إلى مستويات 2372.7 دولار للأونصة.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي عن الربع الثاني من العام الجاري في وقت لاحق اليوم. كما من المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة وكذلك بيانات السلع المعمرة.

كما تتجه الأنظار بنحو بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي، المقرر نشرها غداً الجمعة بحثاً عن مزيد من المؤشرات بشأن معدل الفائدة.

المصدر: رويترز