وزع الاعلام الحربي لدى المقاومة الإسلامية، مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مواقع وثكنات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية وشمال فلسطين المحتلة، خلال الأيام الماضية.

وتظهر المشاهد لحظة استهداف المجاهدين أمس الثلاثاء موقع “بركة ريشا” الأسلحة الصاروخية، وإصابته بشكل مباشر. كما تكشف المشاهد استهداف المقاومة في 18-7-2024، التجهيزات التجسسة للعدو الإسرائيلي في موقع “حدب يارون” وتدميرها.

وتظهر المشاهد أيضاً استهداف المقاومة في 17-7-2024، موقع المالكية، وإصابته بشكل مباشر، وقصف قاعدة “بيت هلل” الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشيا، وذلك يوم 16-7-2024، وإصابتها لأهدافها.

وفي وقت سابق اليوم، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:45) موقع رويسة القرن في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

المصدر: الاعلام الحربي