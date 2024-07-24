استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2409.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 0032 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2410.50 دولار.

وتوقع غالبية الاقتصاديين أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول، حيث يستدعي الطلب الاستهلاكي الأمريكي اتباع نهج حذر على الرغم من تراجع التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 29.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 940.41 دولار للأوقية، وثبت البلاديوم عند 925.50 دولار للأوقية.