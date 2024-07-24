الهلال الأحمرالفلسطيني : طواقمنا تتعامل مع إصابة طفل 16 عاماً بالرصاص الحي بالفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا قرب القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 02:10
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المقاومة الاسلامية شنت هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي لقوات لواء غولاني)
الهلال الأحمرالفلسطيني : طواقمنا تتعامل مع إصابة طفل 16 عاماً بالرصاص الحي بالفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا قرب القدس المحتلة
منذ 60 mins
24 July، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
القدس المحتلة
قلنديا
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