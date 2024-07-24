رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء بإعلان بكين الصادر عن حماس والفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل “حكومة وفاق وطني”، معتبرا أنه يمثل “خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية”، بحسب ما قال المتحدث باسمه.

وصرح ستيفان دوجاريك للصحافيين “جميع الخطوات نحو الوحدة موضع ترحيب وتشجيع”، مضيفا أن غوتيريش “يرحب بشدة بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان بكين”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت حماس أنها وقعت اتفاقا في بكين مع فصائل فلسطينية أخرى – أبرزها منافستها فتح – للعمل معا من أجل “وحدة فلسطينية شاملة”.

من جهته، سارع الكيان الإسرائيلي إلى انتقاد الاتفاق الذي توسطت فيه بكين، وشدد وزير خارجيته يسرائيل كاتس على أن “حكم حماس سيتم سحقه”، مضيفا أن عباس “سيراقب غزة من بعيد”

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الاتفاق بين الفصائل يشمل تشكيل “حكومة مصالحة وطنية مؤقتة” لإدارة غزة بعد الحرب.

وفي حديثه في الأمم المتحدة، شدد المتحدث باسم الأمين العام على أن الوحدة بين الفصائل الفلسطينية أمر بالغ الأهمية.

وقال “الوحدة الفلسطينية… أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام والأمن وتعزيز تطلعات الشعب الفلسطيني إلى تقرير المصير، وإلى إقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية”، مضيفا أن الأمين العام دعا الفصائل الفلسطينية إلى “تجاوز خلافاتها من خلال الحوار”.

المصدر: مواقع