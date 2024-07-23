ردت المقاومة الإسلامية على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، ونفذت سلسلة من العمليات، استهدفت مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي.

وقصفت المقاومة بسرب من المسيرات الإنقضاضية قاعدة جبل نيريا “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات ‏من لواء غولاني” مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم ‏إصابات مؤكدة.

كما استهدفت المقاومة في إطار الرد على الاغتيال في شقرا، ‏موقع المرج بصاروخ بركان وأصابته إصابة مباشرة. كما قصفت ‏ثكنة راميم “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني” بقذائف المدفعية الثقيلة ‏وأصابتها إصابة مباشرة.

ورداً على على ‌‌‌‏‌‌‏إعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً في بلدة شيحين إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ فلق.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

المصدر: الاعلام الحربي