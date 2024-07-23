أنباء عن عدوان أمريكي بريطاني يستهدف معبر بمحافظة ذمار اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 02:56

أنباء عن عدوان أمريكي بريطاني يستهدف معبر بمحافظة ذمار اليمنية

منذ 2 ساعة 23 July، 2024
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