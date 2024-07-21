أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024، في إعلان مفاجئ يأتي قبل اقل من 4 أشهر على الانتخابات وبعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني.

وقال بايدن الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاما في بيان نشره على منصة إكس بينما يتعافى من وباء كوفيد في منزله بديلاوير، “لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدمكم كرئيس”. وأضاف “أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن انسحب وأن أركز فقط على مهامي كرئيس إلى حين انتهاء ولايتي”.

وأوضح بايدن أنه “سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراري”. وانسحب بايدن بعد أسابيع من الضغوط التي بدأت بأداء كارثي في المناظرة الرئاسية أثار مخاوف بشأن صحته.

هذه الخطوة تجعل بايدن أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ينسحب في وقت متأخر جدا من السباق الانتخابي، وأول رئيس ينسحب بسبب مخاوف بشأن صحته العقلية. وأمضى بايدن أكثر من ثلاثة أسابيع في مقاومة الدعوات للانسحاب من السباق الرئاسية في أعقاب صدمة مناظرة 27 حزيران/يونيو.

وأعلن جو بايدن أنه يؤيد ترشيح الحزب الديموقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية بعد انسحابه من السباق. وقال بايدن عبر منصة إكس “اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام”.

زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يشيد ببايدن معتبرا انه “وطني عظيم”

وأشاد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالرئيس جو بايدن ووصفه بانه “وطني عظيم” بعد إعلان انسحابه من السباق الى البيت الأبيض.

وقال “من الواضح أن اتخاذ قراره لم يكن سهلا، لكنه وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول”، مضيفا “جو، هذا اليوم يظهر أنك وطني عظيم”.

ترامب: بايدن لم يكن “مؤهلا لأن يكون مرشحا” ولا ليكون رئيسا

وقال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الأحد إن جو بايدن “لم يكن مؤهلا لأي يكون مرشحا” و”بالتأكيد غير مناسب للخدمة” بعد إعلان الرئيس الأميركي انسحابه من السباق الانتخابي.

وأورد ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال بعيد إعلان الرئيس، أن “جو بايدن لم يكن مؤهلا لأن يكون مرشحا للرئاسة، وبالتأكيد ليس مناسبا للخدمة – ولم يكن كذلك أبدا… سنعاني كثيرا بسبب رئاسته، لكننا سنعالج الضرر الذي أحدثه بسرعة كبيرة. لنجعل أميركا عظيمة مجددا”.

المصدر: أ ف ب