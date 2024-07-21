المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 30 شهيداً في القطاع خلال الساعات الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 12:34
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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 30 شهيداً في القطاع خلال الساعات الأخيرة
منذ 35 mins
21 July، 2024
عاجل
المكتب الاعلامي الحكومي
غزة
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