أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها سترد على هذا العدوان الذي استهدف مدينة الحديدة اليمنية، وقال إنها ” لن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي مع تأكيدها على ما ورد في بيانها السابق بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة”.

وشددت القوات اليمنية على أنه وبتوجيهات قيادتها المؤمنة ومعها كل أبناء الشعب اليمني الحر الأبي الصامد المجاهد لن تتوقف عن عملياتها المساندة لإخواننا في غزة مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج.

وقال “أنها بعون الله تعالى تعد العدة لحرب طويلة مع هذا العدو حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإيقاف كل جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضافت “ان العدوان الإسرائيلي على اليمن يفرض على كل أبناء الأمة التحرك الجاد نصرة للقضية الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي وانتصارا لدماء المظلومين في غزة”.

وقالت “إن الشعب اليمني العظيم بقيادته وقواته المسلحة سيتجاوز بعون الله هذا التحدي كما تجاوز بعون الله التحديات خلال السنوات الماضية”.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية “شن العدو الإسرائيلي عدوانا غاشما على محافظة الحديدة حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود وجميعها أهداف مدنية”.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني