إعلام العدو: طائرة مسيرة إخترقت الأجواء الإسرائيلية من ‫جهة البحر وإصطدمت باحد المباني وسط تل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 04:56

إعلام العدو: طائرة مسيرة إخترقت الأجواء الإسرائيلية من ‫جهة البحر وإصطدمت باحد المباني وسط تل ابيب

منذ 24 mins 19 July، 2024
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