بالفيديو | غزة تحضر في مراسم عاشوراء في اليمن وسوريا وتركيا ودول أخرى

أحيا ملايين المسلمين حول العالم ذكرى يوم العاشر من المحرم، بمسيرات حاشدة، وتأكيد على المضي في درب الشهادة دفاعاً عن المقدسات، وعن المظلومين والمضطهدين في العالم.

في سوريا، أحيا المسلمون في مقام السيدة رقية (ع) في دمشق يوم العاشر من محرم بمشاركة المؤمنين والمواسين لأهل البيت (ع). وتضمن الإحياء قراءة المصرع الحسيني وإقامة مجالس العزاء واللطم داخل المقام، حيث جدد المشاركون حزنهم ومواساتهم باستشهاد الإمام الحسين (ع).

وفي اليمن، شهدت العاصمة صنعاء، عصر اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. واحتشدت الجماهير إلى شارع المطار رافعين رايات الحرية واللافتات الداعية للمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ولافتات المناسبة، مرددين هتافات الحرية وشعار “هيهات منا الذلة”.

وأكد المحتشدون المضي على نهج وموقف وتضحية سبط رسول الله وثورته ضد الظلم والطغاة والمستكبرين والظالمين، مشيرين إلى أن إحياء ذكرى عاشوراء هو تعبيرا عن الحب والارتباط بالأمام الحسين عليه السلام، ويعد موقفا دينيا وأخلاقيا مبدأيا ضد الطغاة والمجرمين.

ونددوا بالتخاذل العربي والإسلامي تجاه ما يتعرض له أبناء غزة من مجازر يومية على مدى عشرة أشهر، مؤكدين ثباتهم على موقفهم المناصر والمساند لأهل غزة، واستعدادهم للمشاركة في الجهاد بالسلاح ضد المجرمين الصهاينة القتلة.

وجددت الولاء والعهد لأعلام الهدى ومنهم الإمام الحسين عليه السلام، والمضي على نهجهم في مواجهة طغاة العصر من قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا واللوبي الصهيوني وعملائهم حتى تحقيق النصر.

واستذكر السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمة له بالمناسبة، نهضة الإمام الحسين عليه السلام ضد طغيان يزيد وظلمه للأمة الإسلامية. وأكد أن الإمام الحسين سعى لإنقاذ الأمة من خطر يزيد الذي كان يستعبدها ويقهرها ويفسدها في دينها وبقائها.

وأشار إلى أن واقعة كربلاء ستبقى جرحا عميقا في وجدان الأمة إلى قيام الساعة، مشيرا إلى أن يزيد كان متشبثا بعقدته الجاهلية والتي عبر عنها في شعره “لستُ مِن خِنْدَفَ إنْ لم أنتقمْ مِن بني أحمدَ ما كان فَعَلْ”.

وأحيا البحرينيون ليلة التاسع من شهر محرم الحرام، بحضور كثيف في المآتم ومواكب العزاء، مواساة للإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، الذين استشهدوا في كربلاء. وعلى وقع نداءات التلبية، عبرّ البحرينيون عن نصرتهم لسيد الشهداء عليه السلام، في ليلة التاسع من محرم، بمسيرات طافت أروقة العاصمة المنامة وباقي المناطق البحرينبة.

المسيرات التي تقدّمها كبار علماء الدين، شارك فيها الموالون لآل بيت النبوة، الذين شاركوا في مراسم اللطم الحسيني، ورددوا الشعارات من وحي المناسبة.

واستبقت المسيرات باقامة مراسم العزاء، حيث واسى الموالون بدموعهم وقلوبهم الحزينة، سيّد الشهداء ابي عبدالله الإمام الحسين بمصابه، وهم يستذكرون خيرة شبان الوطن، الذين قضوا نحبهم.

وفي افغانستان، أحيا آلاف الموالين لأهل البيت عليهم السلام ذكرى عاشوراء، في مواكب حاشدة في العاصة كابول ومدن أخرى.

وتخلّلت المراسم إقامة حلقات اللطم الحسيني وتلاوة السيرة الحسينيية، واختتمت بإقامة صلاة الظهرَين جماعة. وحمل المشاركون اللافتات والرايات الحسينية وهتفوا بشعارات تؤكد تمسكهم بخط الإمام الحسين وأهل البيت (ع).



وأحيا آلاف المسلمين في مدينة إسطنبول التركية ليلة العاشر من محرم في مسجد السيدة زينب (عليها السلام)، المعروف بمسجد الزينبية، وذلك مواساة للإمام الحسين وأهل البيت (ع). وتضمن الإحياء مراسم لطم وقراءة مجالس عزاء وسيرة حسينية، بمشاركة حشود كبيرة تجمعت في محيط المسجد.

واحيا العراقيون في محافظة السماوة العراقية، مراسم عزاء استشهاد الامام الحسين (ع).

الكشميريون يحيون مراسم عاشوراء بمسيرات حاشدة رفعوا خلالها علماً صخماً لفلسطين وأعلام محور المقاومة الى جانب الرايات الحسينية.

المصدر: يونيوز