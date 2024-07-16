أكثر من 20 شهيدا بهجوم ارهابي استهدف مجلس عزاء حسيني في سلطنة عمان

استشهد 22 شخصًا وأصيب آخرون بجروح مختلفة في هجوم إرهابي صباح اليوم الثلاثاء 16/07/2024، شنه مسلحون إرهابيون على مجلس عزاء حسيني إحياءً لمناسبة عاشوراء في السلطنة العُمانية.

وأفادت مصادر محلية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجوم استهدف مشاركين في مجلس عزاء كانت تقيمه الجالية الباكستانية، إحياءً لمناسبة عاشوراء أبي عبد الله الحسين (ع) في حسينية الإمام علي (ع) في منطقة الوادي الكبير في ولاية مطرح الساحلية والقريبة من إمارة الفجيرة الإماراتية، في سلطنة عُمان.

وبحسب المصادر، فقد أدى الهجوم الإرهابي المسلّح إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المشاركين في مجلس العزاء معظمهم من أبناء الجالية الباكستانية.

وأكدت الشرطة العمانية، وقوع الهجوم الإرهابي على المشاركين في مجلس عاشوراء، وقالت استنادًا إلى معلومات أولية لها أن أربعة أشخاص قضوا “نحبهم” وأصيب عدد آخر (لم تحدده الشرطة) من المشاركين في مجلس العزاء جراء تعرضهم لإطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير.

وأشارت الشرطة في بيان نشرته عبر منصة “إكس” إلى أنها “تعاملت مع إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير، وتم اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق”.

المصدر: موقع العهد