فلسطين | شهداء وعدد من الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

إستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء أمس الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن “طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في منطقة بير أبو صلاح ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين”.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منطقة المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال منازل المواطنين شمال منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

كذلك، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ومنزلا آخر شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت طائرة مسيرة الرصاص صوب المواطنين شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

يذكر أن 15 مواطنا استشهدوا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات، أمس الأحد، في قصف للاحتلال استهدف مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات، التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,584 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88,881 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: وكالات