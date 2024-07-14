القوات المسلحة اليمنية ترد على مجزرة المواصي في خانيونس وتوجه رسالة إلى “الجيوش العربية”

نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليةً مشتركةً استهدفت سفينة (MSC UNIFIC)) الإسرائيلية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ونفذ سلاح الجو المسير عملية استهداف لعدد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد من المسيرات وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن هذه العمليات، تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على مجزرة المواصي في “خانيونس” التي ارتكبها العدو الإسرائيلي.

وجددت القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الجيوش العربية والإسلامية إلى تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني وتؤكد استعدادها الكامل لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع أية جهة عربية أو إسلامية مناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.

وقالت “إن عمليات القوات المسلحة اليمنية – وبعون الله تعالى – لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني