بالفيديو | هذا ما حصل خلال الاعتداء الصهيوني على مدنيين لبنانيين على طريق الخردلي

ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي جريمة جديدة في جنوب لبنان بإطلاق صاروخ موجه من طائرة مسيرة على شخصين من بلدة كفركلا في منطقة الخردلي ما أدى الى استشهادهما.

مراسلنا علي شعيب عاين المكان المستهدف في الرسالة التالية، وشرح تفاصيل ما حدث.

والشهيدان هما نجيب حسين حلاوي (والد الشهيد محمد حلاوي) وعضو بلدية كفركلا ممثل حركة “امل” موسى سليمان، بينما كانا يقومان بتعبئة المياه من عين القصبة لأخذها إلى المواشي في بلدة كفركلا.

وزفت حركة أمل إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة، الشهيد المجاهد موسى محمد سليمان، مواليد كفركلا 1964، الذي استشهد إثر عدوان جوي اسرائيلي غادر في منطقة الخردلي.

وعاهدت الحركة وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء، وأن تكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.

المصدر: المنار