قصف مدفعي صهيوني يستهدف مناطق وسط مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 22:28

قصف مدفعي صهيوني يستهدف مناطق وسط مدينة رفح

منذ 57 mins 10 July، 2024
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