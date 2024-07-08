الأمم المتحدة: لا يزال هناك خطر كبير لحدوث مجاعة في غزة مع استمرار الصراع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 00:30

الأمم المتحدة: لا يزال هناك خطر كبير لحدوث مجاعة في غزة مع استمرار الصراع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية

منذ 24 mins 8 July، 2024
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