حزب الله: المقاومة الإسلامية تبني معادلات جديدة على مستوى الأمة

أكد رئيسُ كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنَ المقاومةَ الإسلاميةَ في لبنان تُحدثُ ثُغراتٍ في المجتمعِ الصهيوني لا يمكنُ للعدو ردمُها لعقود.

وخلال الحفل الذي أقامه حزبُ الله لفقيدِ الجهادِ والمقاومة المجاهد مأمون علي المير في بلدة كفرملكي الجنوبية قال النائبُ رعد إن المقاومةَ وشعبَها الصامدَ يدفعانِ كلفةَ الحربِ حفاظاً على السيادةِ والكرامة الوطنية.

واعتبر النائبُ ابراهيم الموسوي أن المقاومةَ الاسلاميةَ في لبنان تبني اليومَ معادلاتٍ جديدةً على مستوى الأمة بأكملها.

كلامُ الموسوي جاء خلال الإحتفال التكريمي الذي أقامه حزبُ الله للشهيد السعيد على طريق القدس محمد غسان خشاب “ذو الفقار” في بلدة المنصوري الجنوبية.

بدوره النائبُ حسن فضل الله قال إن محورَ المقاومةِ يقفُ اليومَ على مشارفِ هزيمةٍ كبرى لجيشِ العدو الصهيوني.

وخلالَ الإحتفال التكريمي للشهيد السعيد على طريق القدس نصرات حسين شقير في بلدة الصوانة الجنوبية، اعتبر فضل الله أن المعادلةَ في لبنان بسيطة وهي ان يتوقفَ العدوانُ على غزة فتتوقفَ جبهاتُ المساندة.

المصدر: المنار