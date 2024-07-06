انفوغراف | الإستهداف الرقمي للوبي الإسرائيلي في أميركا لحزب الله

يحاول اللوبي التأثير على النخب السياسية والأكاديمية ويعزز حضوره في وسائل الإعلام لترويج أخبار ومعلومات محدّدة يمكن توظيفها لدعم حجج وسرديات ومطالبات تخدم كيان العدو الصهيوني.

تم توثيق عملية ممنهجة مستمرة لرصد وتحليل مواقف اللوبي الإسرائيلي بناء على ما يتم نشره على منصة إكس، في الفترة الممتدة من 29 نيسان إلى 3 حزيران.

وتم رصد (206) حسابات على منصة إكس تتبع لمؤسسات اللوبي الإسرائيلي اليمينية، و(693) تغريدة متعلقة بتطورات الجبهة الشمالية مع حزب الله.

يعمل اللوبي الاسرائيلي على نشر السرديات التي تصب في مصلحة كيان العدو الإسرائيلي في مواجهة حزب الله، ومنها:

– تحميل حزب الله مسؤولية التصعيد في لبنان

– حشد الدعم الأميركي والدولي لدعم الكيان الأميركي والدولي لدعم

– الترويج لجهوزية العدو للتصعيد من باب التهويل والضغط

المصدر: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق