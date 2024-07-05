الشيخ البغدادي: شهادة ‏الشهيد القائد “الحاج أبو نعمة” زادتنا إيماناً وصلابة

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي: “أنّ العدو الصهيوني يعرف جيداً قدرات المقاومة الإسلامية وهو الذي خَبرها منذ ٤٢ سنة لا تملّ ولا تتعب، وكلّ يوم تُراكمُ من قدراتها وخبرتها وتُظهر بعضاً من بأسها وعند الشدائد تزداد تصلّباً وإيماناً”.
وفي كلامه حول عملية إغتيال الشهيد القائد الحاج محمد ناصر نعمة، خلال لقاء سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال الشيخ البغدادي: “بالأمس فقدنا أخاً عزيزاً مجاهداً وقائداً من قادة المقاومة قد اختاره الله شهيداً، فشهادة الشهيد أبو نعمة زادتنا إيماناً وصلابة، والمقاومة أظهرت من لحظة استشهاده تجلّداً ورداً على العدو بما يتناسب مع مقام الشهيد، وهذا ما سيجعل العدو يندم على فعله ويتعرّف أكثر على طبيعة المقاومين”.
وأكّد الشيخ البغدادي :”أنّ سقوط الشهداء يرفع من مستوى العطاء ويُبرز كوادر جديدة تمتلك الخبرة والإمكانيات، وهذا ما يجب أن يكون درساً “لإسرائيل”؛ من أنّ قتل الكوادر لا يُضعف المقاومة بل يزيدها حضوراً وعناداً وقوة”.
وحول الرّد على عملية الإغتيال، ختم عضو المجلس المركزي كلامه بالقول:”سيكون الرّد على تجاوزات العدو بما يتناسب وطبيعة خروج العدو عن الضوابط، وهذا ما نشاهده من المقاومة في تصدّيها القوي في الحرب القائمة وسيبقى المعيار، العين بالعين والسّن بالسّن والبادئ أظلم”.
المصدر: موقع المنار