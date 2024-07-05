السيد نصرالله التقى وفداً من حركة حماس للبحث حول آخر مستجدات المفاوضات والتنسيق الميداني والسياسي

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله وفدًا قياديًا من حركة حماس برئاسة الأخ الدكتور ‏خليل الحية وبحضور القيادي أسامة حمدان.

وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عمومًا وغزة خصوصًا ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

كما جرى التباحُث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة.

وأكد الطرفان على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة.‏

ويوم الجمعة الماضي، أكّد السيد حسن نصر الله خلال لقاء جمعه مع الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان، الشيخ محمد طقوش على “أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الإسناد للمقاومة الباسلة في قطاع غزّة وأهلها الصامدين الشرفاء”.

المصدر: العلاقات الإعلامية