الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية من أجل الحصول على مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2358.14 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فانخفضت 0.1 بالمئة إلى 2366.30 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وأشارت بيانات اقتصادية يوم الأربعاء إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وأظهر تقرير منفصل زيادة في عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أسبوع الماضي.

ويتوقع المتداولون حاليا بنسبة 73 بالمئة تقريبا خفض سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

ووفقا لمحضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو/ حزيران، نصح المسؤولون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.45 دولار وتتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ 17 مايو أيار.

فيما هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1000.82 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1019.11 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

المصدر: رويترز