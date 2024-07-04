الاحتلال يقتحم مناطق عدة من الضفة الغربية ويعتقل سيدة من طولكرم ومواطنين من قلقيلية ورام الله

اقتحت قوات الإحتلال بلدات ومناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، في إطار اعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين، والتي تصاعدت مع بدء عملية طوفان الأقصى والعدوان على غزة، منذ 7 اكتوبر العام الماضي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، سيدة خلال اقتحام مدينة طولكرم وشابا من عزبة الجراد شرق المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع فيها، واعتقلت السيدة رشا غسان حجازي، عقب اقتحام منزلها بالمدينة. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سعيد الغزاوي عقب اقتحام منزله في عزبة الجراد.

واندلعت مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في طولكرم. وأفادت مصادر فلسطينية بان المقاومة فجرت عبوة ناسفة بآلية للعدو، خلال اقتحامها المنطقة.

وداهمت قوات الاحتلال المطبعة الأهلية وسط مدينة طولكرم تعود للمواطن عماد ابو صالح وأولاده، بعد كسر بوابتها، وعاثت تخريبا وتدميرا في محتوياتها.

🔴عاجل |

بالفيديو.. قوات الاحتلال تعتقل سيدة فلسطينية خلال اقتحام #طولكرم وإطلاق نار يستهدف القوات المقتحمة للمدينة pic.twitter.com/2LKplxbTsX — قناة المنار (@TVManar1) July 3, 2024

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وعدة بلدات بالمحافظة

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس مدينة الخليل وعدة بلدات في المحافظة. وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال مدينة الخليل، وبلدات: دورا، واذنا، وبيت عوا، وصوريف، ودير صامت، وسيرت آلياتها في شوارع وأحياء، هذه البلدات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت أمر وتمركزت في منطقة الظهر، ونشرت فرق راجلة.

وأصيب شاب بجروح وكدمات، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الشاب وسام الكركي، أثناء تواجده في ساحة مبنى البلدية القديم وسط مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح في اليد ورضوض في أنحاء مختلفة من جسده، نقل على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

بالفيديو | قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب #الخليل pic.twitter.com/JwwNbYXqKe

— قناة المنار (@TVManar1) July 4, 2024

قوات الاحتلال تقتحم عقربا وتداهم منازل في سبسطية

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقربا، وداهمت منازل في بلدة سبسطية، في محافظة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت عقربا جنوب نابلس وسط مواجهات مع المواطنين.

واكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت سبسطية شمال غرب نابلس، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل بالبلدة.

وفي نابلس أيضاً، اعتدى مستوطنون بالضرب، مساء الأربعاء، على مواطن في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين هاجموا مواطنين في جبل صبيح في بلدة بيتا، واعتدوا على شاب بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال محيط البلدة القديمة في المدينة قلقيلية، واعتقلت الشاب حمزة صالح نوفل. ويذكر أن الاحتلال اعتقل أشقاؤه الثلاثة أمس الاربعاء.

قوات الاحتلال تعتقل الشاب حمزة صالح نوفل بعد اقتحام منزله في مدينة #قلقيلية، يذكر بأن الاحتلال اعتقل أشقاؤه الثلاثة أمس#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/lG3BdmXeHS — قناة المنار (@TVManar1) July 4, 2024

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اعتلقت المواطن إبراهيم متولي بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية.

وأعتقلت قوات الاحتلال أيضاً الشاب أحمد شراكة خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون أشجارا ويعتدون على مركبة دفاع مدني في مسافر يطا

وفي الخليل أيضاً، هاجم مستوطنون مسلحون ليل الأربعاء منازل المواطنين في تجمع خلة الضبع، في مسافر يطا جنوب الخليل، عقب احراقهم مساحات شاسعة من حقول وأشجار المواطنين، وتحطيم مركبة إطفاء.

وذكرت مصادر محلية ان اعداد كبيرة من المستعمرين المسلحين هاجموا الاهالي في “تجمع خلة الضبع” في مسافر يطا، وذلك عقب احراقهم مساحات شاسعة من حقول واشجار المواطنين المثمرة.

وقد امتدت النيران الى مسافات قريبة من منازل المواطنين، ما أثار حالة من الخوف لدى الاهالي، في ظل منع المستعمرين طواقم الدفاع المدني من الوصول الى النيران، والاعتداء عليهم وتحطيم مركبة الإطفاء.

قوات صهيونية خاصة تغتال المقاوم نضال العامر في جنين

وأمس الاربعاء، اغتالت قوات صهيونية خاصة، المقاوم نضال العامر بإطلاق النار تجاهه في المنطقة الصناعية من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة. وقال شهود عيان إن قوات خاصة من جيش الاحتلال أطلقت النار تجاه أحد الشبان داخل مركبة في المنطقة الصناعية من مدينة جنين.

وذكر شهود أن الجنود ترجلوا من سيارة مدنية وجيب عسكري وحاصروا مركبة وأطلقوا النار تجاه سائقها وأخرجوه منها، قبل أن ينسحبوا.

المصدر: وكالة وفا