انفوغراف | خسائر اقتصادية كبيرة.. مستوطنو الشمال يخشون قطاف المحاصيل

تعرض القطاع الزراعي في كيان العدو لخسائر كبيرة، منذ بدء السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت وسائل اعلام العدو إن المناطق الجنوبية والشمالية، حيث تُزرع عدة أصناف وأنواع من الفواكه والخضروات، تلقت الضربة الأكبر في تاريخها.

وأدت الأزمة إلى صعوبات مالية قاسية بالنسبة للمزارعين، مما أدى إلى نقص المنتجات الأساسية وارتفاع أسعارها. وبلغت قيمة خسائر الفواكه فقط التي لم تقطف 178 مليون دولار، بحسب ما أفاد إعلام العدو. وأشارت وسائل اعلام إلى ان مساحة البساتين التي تركت من دون قطاف 8800 دونم.

وقالت وسائل اعلام العدو، إن 90% من كروم العنب تعرضت للتلف والضرر بسبب خشية المستوطنين من الوصول إليها. وأشارت إلى ان “4700 طن من المزارع لم يتم حصادها من أصل 9 آلاف العدد المتوقع للحصاد هذا العام”.

المصدر: موقع المنار