رويترز عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: قبلنا مقترحا باستئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 08:06

رويترز عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: قبلنا مقترحا باستئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة

منذ 16 mins 2 July، 2024
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