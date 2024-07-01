سرايا القدس- كتيبة طولكرم: حققنا إصابات في قوات الاحتلال خلال تصدينا لها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 08:20

سرايا القدس- كتيبة طولكرم: حققنا إصابات في قوات الاحتلال خلال تصدينا لها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة

منذ 35 mins 1 July، 2024
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