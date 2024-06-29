المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في الشجاعية وتقصف تجمعاته في “ريعيم” وشرق رفح

قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون النظامي تجمعاً لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بحسب ما أفاد الاعلام العسكري.

وأشار الاعلام العسكري، إلى أن السرايا قصفت ايضاً بقذائف الهاون النظامي “عيار 60” مركز قيادة العدو لعمليات التوغل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ووزعت كتائب المجاهدين مشاهد من قصف لمقر قيادة العدو الصهيوني لما يسمى فرقة غزة في “ريعيم ” برشقة صاروخية.

كما قصفت كتائب شهداء الأقصى قوات الاحتلال الصهيوني شرق رفح، برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون الثقيل.

المصدر: الاعلام العسكري