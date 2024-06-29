اللواء سلامي: محور المقاومة يواصل صموده وسيرد على أي عدوان

أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن محور المقاومة سيرد على أي عدوان، مشددا على أن فلسطين ودول محور المقاومة “يواصلون صمودهم وثباتهم امام الأعداء”.

وقال سلامي خلال كلمة له في “المؤتمر العالمي لشهداء الدفاع عن الحرم وجبهة المقاومة” إن العالم الإسلامي تأثر بالهجمات العنيفة التي يشنها الغرب منذ عقود، مشيرا الى أنه “قبل 100 عام، قامت أمريكا وبريطانيا وفرنسا بتقسيم العالم الإسلامي حصصا فيما بينها ونهبت ثروات المسلمين وأنشأت الكيان الإسرائيلي المصطنع”.

واعتبر سلامي أن الغرب أوجد إسرائيل لتنظيم العلاقات فيما بينهم، مضيفا أنه “من خلال الترويج لثقافة الابتذال، حاولوا إغلاق المساجد وإسكات الجهاد ووضع المسلمين تحت سيطرتهم”.

وذكر اللواء سلامي أنه “عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، انتعشت الحركة الفلسطينية، وأصبحت الأرض ميدان جهاد”، لافتا الى أنه “بعد وفاة الإمام الخميني، واصل خليفته الشرعي هذا الطريق ولا يزال يقف في وسط الميدان ويربط جغرافيا العالم الإسلامي”.

ورأى أن “معظم دول العالم تأثرت بالثورة الإسلامية في إيران، ولم يعد المسلمين قادرين على قبول الغرب”.

وقال سلامي إن عشرات الآلاف من الشهداء قدموا أرواحهم لإعلاء الإسلام، معتبرا أن “الطريق إلى عز المسلمين هو الجهاد والشهادة”، مضيفا أن “أهالي الشهداء هم مثال الصبر والتضحية، وصبركم على استشهاد أبنائكم لا يقل عن شهادتهم”.

وخاطب سلامي عوائل الشهداء قائلا إنه “لولا أبناؤكم لم يكن من الممكن إنقاذ هذا البلد من بطش الطاغوت”، معربا عن فخره بالشهداء وعوائلهم.

المصدر: مواقع