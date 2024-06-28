لجنة الانتخابات الايرانية: تمديد عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الايرانية لساعتين اضافيتين حتى الساعة 12من منتصف الليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 28 2024 - 21:52

لجنة الانتخابات الايرانية: تمديد عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الايرانية لساعتين اضافيتين حتى الساعة 12من منتصف الليل

منذ 11 mins 28 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة